POL-PDKL: A63/Winnweiler, Zu tief ins Glas geschaut

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam ein Pkw-Fahrer auf der A 63 in einer Rechtskurve an der Anschlussstelle Winnweiler von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er mit seinem Audi A6 mit einem Ausfahrtschild und einem Leitpfosten. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten beim 48 jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch feststellen. Ein erster Test am Unfallort ergab einen Wert von 2,32 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt.

