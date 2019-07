Polizei Dortmund

POL-DO: Mutmaßlicher Fahrraddieb in Hörde festgenommen

Dortmund (ots)

Am frühen Samstagmorgen (13. Juli) ist eine Zivilstreife in der Hermannstraße auf einen mutmaßlichen Fahrraddieb aufmerksam geworden. Dabei kam den Polizisten sofort die rollende "Mann-Fahrrad-Kombination" verdächtig vor.

Schließlich hatten sie den 43-Jährigen bereits am Vortag auf frischer Tat erwischt. Seine Beute: ein Fahrrad. Also witterten die Polizisten logischerweise Verdacht, als der gleiche Mann mit einem anderen Fahrrad um 1.20 Uhr durch die Hörder Fußgängerzone fuhr. Sie hielten ihn an und stellten ihn zur Rede. Einen glaubhaften Eigentumsnachweis konnte er nicht erbringen. Zum offensichtlich aufgebrochenen Schloss fiel dem Dortmunder auch keine plausible Erklärung ein. Sein Tatwerkzeug - Seitenschneider und Schraubendreher - führte er obendrein mit sich.

Die Beamten nahmen den Mann fest und stellten das hochwertige Fahrrad sicher. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

