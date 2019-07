Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brand am Hundeplatz

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe

Heute Morgen (Montag, 08. Juli), gegen 06.30 Uhr fuhren Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf zum Gelände des Hundesportvereins am Ortsausgang von Cölbe. Nach den ersten Ermittlungen entstand das Feuer in oder an der am massiven Haupthaus angebauten Holzblockhütte. In der Blockhütte lagerten diverse Materialien und Arbeitsgeräte. Diese Hütte brannte völlig nieder. Der Brand griff über auf das Haupthaus und verursachte dort weitere erhebliche Schäden hauptsächlich am Dach und an dem Terrassenvorbau. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen höheren fünfstelligen Betrag. Bislang gibt es keine Erkenntnisse über verletzte Menschen oder Tiere. Derzeit steht die Brandursache nicht fest. Da sowohl fahrlässige als auch vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen sind, sucht die Kripo Marburg nach Zeugen und bittet um Hinweise. Wer war gegen 06.30 Uhr oder früher beim Hundesportverein im Feld zwischen Cölbe und Wehrda? Wem ist dort Verdächtiges aufgefallen? Wer hat dort Beobachtungen gemacht, die mit dem Brand im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

