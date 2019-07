Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wohnwagen aufgebrochen;Taschendieb unterwegs;Reifen zerstochen;Einbruch in das Rathaus;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wohnwagen aufgebrochen

Stadtallendorf: An einem kleinen Waldsee, in Nähe der Landesstraße 3290 zwischen Niederklein und Stadtallendorf, machten sich Unbekannte an einem abgestellten Wohnwagen zu schaffen. Die Diebe verschafften sich zwischen Mittwoch, 3. Juli, 20 Uhr und Donnerstag, 4. Juli, 13 Uhr gewaltsam Zugang ins Innere und stahlen einen Kasten Bier, diverse andere Getränke sowie zwei Angeln. Teilweise wurden die Getränke am Ort des Geschehens geleert und zurückgelassen. Zudem beschädigten die Unbekannten die Einrichtung des Wohnwagens. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Taschendieb unterwegs

Marburg: Unbemerkt machte sich ein Taschendieb am Donnerstagvormittag, 4. Juli gegen 11 Uhr an der Handtasche einer Frau zu schaffen. Der Unbekannte griff im Schlossbergcenter in der Universitätsstraße zu und erbeutete eine Geldbörse mit Ausweispapieren und einer geringen Menge Bargeld. Das Opfer bemerkte den Verlust der Wertsachen erst nach dem Einstieg in einen Linienbus. Tipps der Polizei: Wenn möglich, Wertsachen immer in der Jackeninnentasche verstauen. Wird die Geldbörse in der Handtasche mitgeführt, Reißverschluss schließen und die Tasche unbedingt direkt vor dem Körper führen. So haben die meist speziell geschulten Diebe keine Möglichkeit zuzugreifen. Werden Sie angesprochen, immer ausreichend Abstand halten. Treten mehrere Personen an Sie heran: Vorsicht, die mutmaßlichen Diebe teilen die Arbeit auf. Einer führt das Gespräch und lenkt somit ab, die anderen nutzen diesen Umstand und greifen zu. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Reifen zerstochen

Marburg: In der Nonnengasse zerstach ein Unbekannter zwei Reifen eines blauen VW UP. Der Randalierer machte sich zwischen Montag, 17. Juni und Donnerstagabend, 4. Juli ans Werk. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbruch in das Rathaus

Rauschenberg: Ein Einbrecher war zwischen Mittwoch, 3. Juli, 16.15 Uhr und Donnerstag, 4. Juli, 6.30 Uhr in der Schloßstraße unterwegs. Nach dem gewaltsamen Eindringen in das Rathaus suchte der Unbekannte in mehreren Büros nach geeigneten Gegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen machte er allerdings keine Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell