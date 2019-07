Polizei Dortmund

POL-DO: Tatverdächtiger nach Handtaschenraub festgenommen

Dortmund (ots)

In der gestrigen Nacht (14. Juli) ist einer 54-jährigen Dortmunderin in der nördlichen Innenstadt die Handtasche entrissen worden. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen wenig später fest.

Ersten Ermittlungen zufolge ging die Frau gegen 0.30 Uhr über die Schützenstraße, als ihr der spätere Tatverdächtige entgegenkam. Ohne Vorankündigung entriss er der 54-Jährigen die Handtasche und flüchtete zu Fuß in Richtung Osten. Die Polizei fahndete umgehend im Nahbereich. In einem kleinen Park fanden die Beamten schließlich den Verdächtigen. Er versteckte sich in einem Gebüsch und weigerte sich zunächst, aus diesem herauszukriechen. Jedoch änderte er seine Meinung spätestens in dem Moment, als Diensthund "Knox" sich dem Gebüsch näherte.

Die Polizisten nahmen den 46-jährigen Dortmunder fest. Die Ermittlungen dauern an.

