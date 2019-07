Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der A1 bei Unna

Dortmund (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Stauende der A1 am Freitagmorgen (12. Juli) ist ein 72-jähriger Niederländer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber landete auf der gesperrten Autobahn.

Ersten Ermittlungen zufolge staute sich gegen 8.40 Uhr der Verkehr auf der A1 in Richtung Bremen in Höhe der Anschlussstelle Unna. Der 72-jährige Fahrer eines Kleintransporters erkannte sie Situation rechtzeitig und bremste sein Fahrzeug ab. Ein von hinten herannahender Lkw-Fahrer konnte hingegen aus bislang ungeklärter Ursache nicht mehr bremsen und fuhr auf das Heck des Kleintransporters auf. Durch die Wucht wurde dieser auf einen ebenfalls bereits stehenden Lkw-Anhänger geschoben. Der 72-Jährige musste aus der schwer beschädigten Fahrerkabine befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn anschließend mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw, ein 46-Jähriger aus Regensburg, wurde leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Bremen bis 9.50 Uhr voll gesperrt. Anschließend konnte zunächst ein Fahrstreifen freigegeben werden. Um 11.10 Uhr wurde die Sperrung der zwei weiteren Fahrstreifen aufgehoben.

Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf rund 23.000 Euro.

