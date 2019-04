Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Spiegel abgefahren

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No) Am Montag, 01.04.2019 parkt ein Verkehrsteilnehmer seinen PKW in einer Parkbucht gegenüber einer Bäckerei in 31185 Söhlde,direkt an der Hauptstraße 31,in einer Parkbucht. Der Geschädigte verläßt sein Fahrzeug für ca 5 Minuten um in der Bäckerei einige Einkäufe zu tätigen. Als er gegen 07:55 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, stellt er fest, dass der Spiegel auf der Fahrerseite beschädigt ist. Der Kunst- stoffrahmen ist gebrochen und das Spiegelglas gesplittert. Der Unfallverursacher ist nicht mehr vor Ort. Auf Grund der vorgefundenen Spurenlage könnte als Verursacher ein LKW oder ähnliches Fahrzeug in Frage kommen. Ob der Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist zur Zeit nicht bekannt. Der Verursacher hat sich jedenfalls von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Sollten Personen Angaben zum Unfall machen können, dann nimmt die Polizei in 31162 Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-901115 die Hinweise gerne entgegen.

