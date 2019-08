Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Bewohnerin überrascht Verdächtigen

Melle (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Riemsloher Straße verschaffte sich ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen Zutritt zu einer als Werkstatt/Abstellraum genutzten Halle. Dort wurde er gegen 01.05 Uhr von der Bewohnerin des Anwesens überrascht und flüchtete. Diebesgut erbeutete der Mann nicht. Beschrieben wurde er als schlank und ca. 1,70 bis 1,75 m groß. Bekleidet war der Verdächtige mit einem dunklen Kapuzenpullover. Die Polizei in Melle ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05422/920600 entgegen.

