Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Dieb auf frischer Tat gefasst - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Freitagmorgen konnten Beamte der Polizeiwache Kollegienwall einen flüchtenden Dieb festnehmen. Eine männliche Person erschien gegen 01.10 Uhr auf der Wache und teilte mit, dass ein Unbekannter in der Nähe des Marienhospitals Baustellenmaterial gestohlen hätte und anschließend mit einem Fahrrad geflüchtet sei. Die Beamten fahndeten nach dem Täter und entdeckten ihn in der Straße Johannisfreiheit. Als sie den 28-Jährigen festnehmen wollten, leistete der Mann erheblichen Widerstand und trat nach den Polizisten. Verletzt wurden die Beamten jedoch nicht. Sie brachten den alkoholisierten und unter Betäubungsmitteln stehenden Dieb zur Wache, wo er ein Geständnis ablegte. Die Ermittlungen der Beamten zur Herkunft des gestohlenen Dämmmaterials dauern an. Die Polizei bittet den unbekannten Hinweisgeber und Zeugen, die Angaben zu dem Diebesgut machen können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell