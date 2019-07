Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Einbrecher überrascht, Hinweise erbeten

Bietigheim (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist bei seinem Versuch, am Sonntagmorgen gewaltsam in ein Vereinsheim in der Straße "Stöckwiese" einzudringen, von einer Zeugin überrascht worden. Der mit einer Taschenlampe ausgestattete Mann hatte sich gegen 6:45 Uhr vergeblich daran versucht, eine Tür zum Büro des Vereinsgebäudes aufzuhebeln. Als er aufgeflogen war, türmte er über das angrenzende Tennisgelände in Richtung des Festplatzgeländes. Der Unbekannte war etwa 180 Zentimeter groß mit sportlicher Figur und barfuß unterwegs. Er trug eine dunkelgraue Baumwolljacke, die nach bisherigen Feststellungen aus dem Fundsachenkorb des Vereins stammen dürfte. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07245 912710 an die Ermittler des Polizeipostens Bietigheim.

