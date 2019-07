Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Getränke gestohlen

Sinzheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag im Gartenbereich einer Gaststätte in der Hauptstraße befindliche Kühlschränke aufgebrochen und so Beute gemachte. Aus den mit Schlössern gesicherten Kühlbehältnissen entwendeten die ungebetenen Besucher Getränke von nur geringem Wert und suchten anschließend das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

