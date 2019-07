Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Vorfahrtsverletzung mit schweren Folgen

Gaggenau (ots)

Am Samstagmittag fuhr ein Pkw-Fahrer ungebremst von der Sulzbacher Straße in die Kreuzung mit der Hauptstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Gernsbach fahrenden Pkw, so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der Unfallverursacher lebensgefährlich verletzt, da er offensichtlich den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Auch der Unfallgegner wurde verletzt. Beide Fahrer wurden in die umliegenden Kliniken eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro.

/Him

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell