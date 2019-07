Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Malsch, A5 - Hoher Schaden nach Unfallflucht

Zeugen gesucht

Malsch (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntagvormittag auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord haben die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Ein Opel-Fahrer war gegen 11.30 Uhr auf dem rechten von drei Fahrstreifen in südliche Fahrtrichtung unterwegs, als unvermittelt ein noch unbekannter Autofahrer vor ihm einscherte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Lenker des Opel eigenen Angaben nach ausweichen und kollidierte so mit der Leitplanke. Es war ein Schaden von rund 6.000 Euro zu beklagen. Der Fahrer des dunklen Pkw suchte derweil das Weite. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07223 80847-0 erbeten.

