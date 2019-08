Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste - Café von Einbrechern heimgesucht

Rieste (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in ein Café an der Hannoverschen Straße ein. Der oder die Täter hebelten in der Zeit von 19 (Freitag) bis 08 Uhr (Samstag) ein Erdgeschossfenster auf und gelangten dadurch in die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld, Kaffee und mehrere Vollautomaten und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05439/9690 entgegengenommen.

