Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unfallflucht mit silberfarbenem Pkw

Georgsmarienhütte (ots)

Ein 31 Jahre alter Autofahrer war am Freitagmittag (12.30 Uhr) mit einem braunen Caddy auf der Alten Rothenfelder Straße in Richtung B51 unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle "Osnabrück Mehring" kam ihm auf seiner Fahrbahn ein silberfarbenes Auto entgegen. Die beiden Pkw stießen seitlich zusammen und der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen des Unfalls, aber auch den unbekannten Autofahrer, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell