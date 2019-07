POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 07.07.2019

Polizeiinspektion Goslar

Clausthal-Zellerfeld: Am 04.07., gegen 17:00 Uhr, befährt ein 30jähriger Krad-Fahrer die B242, aus Clausthal--Zellerfeld kommend, in Rtg. Wildemann. In Höhe einer Rechtskurve kommt ihm ein Krad teilweise auf seiner Fahrspur entgegen. Der 30jährige muss nach rechts ausweichen, verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt. Dabei zieht er sich eine Schulterverletzung zu und wird ins Krankenhaus nach Seesen verbracht. Der Unfallverursacher flüchtet in unbekannte Richtung.

Clausthal-Zellerfeld: Am 06.07., gegen 16:20 Uhr, befährt ein 22jähriger Krad-Fahrer die L517, aus Rtg. Clausthal-Zellerfeld kommend, in Rtg. Schulenberg. In Höhe des Zulaufes der Okertalsperre verliert er auf Grund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt. Durch den Aufprall zieht sich der 22jährige eine Unterarmfraktur am rechten Arm zu und wird durch den angeforderten Rettungshubschrauber dem Klinikum in Wolfenbüttel zugeführt.

