Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Harzburg vom Samstag, den 06.07.2019 bis Sonntag den 07.07.2019 10:15 Uhr

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Sachbeschädigung an Pkw

Am frühen Sonntagmorgen in der Zeit von 01:00 Uhr bis 02:45 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Fahrzeuglack eines Pkw Skoda Fabia, welcher in Höhe Herzog-Wilhelm-Straße 28 abgestellt war. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg unter 05322/911110 zu melden.

Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Gegen 00:00 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein die Türscheibe eines Handygeschäftes in der Herzog-Wilhelm-Straße ein und gelangte so in das Landeninnere. Anschließend entwendete der Täter mehrere Smartphones. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg unter 05322/911110 zu melden.

i.A. Seese

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell