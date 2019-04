POL-PDLD: NW-Nord/A65 - Schwerer Verkehrsunfall

Polizeidirektion Landau

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es gestern Abend gegen 23.20 Uhr auf der A 65 bei der AS Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe. Eine 30-jährige Autofahrerin kam aus bislang unbekannter Ursache vom rechten Fahrstreifen auf den linken, als sie von einem 59-jährigen Autofahrer überholt wurde. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge total beschädigt und abgeschleppt werden mussten. Während der 59-Jährige mehrere Prellungen erlitt, kam die 30-jährige Unfallverursacherin mit Schnittverletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die A65 bis 00.20 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

