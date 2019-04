Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Zwei LKW am Tankhof aufgebrochen

Schwegenheim (ots)

Sowohl in der Nacht von Freitag auf Samstag, als auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde jeweils der Auflieger eines LKWs am Tankhof in Schwegenheim aufgebrochen. Beide LKW waren mit Paketen eines Internetversandhandels beladen. Ob es zum Diebstahl einzelner Pakete kam, konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Germersheim zu wenden.

