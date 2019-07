Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Senior fährt gegen Pkw und Einkaufswagen

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am Dienstagabend(16.07.2019) ist es in Eiserfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei beschädigten Pkw gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 83-jähriger Fiatfahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eiserfelder Straße. Mit geöffneter Kofferraumklappe fuhr er zunächst gegen einen abgestellten Einkaufswagen. Anschließend rammte er den geparkten Seat einer 31-Jährigen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1500,- Euro. Der Führerschein des 83-Jährigen wurde von der Polizei sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell