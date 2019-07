Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall auf der Sandstraße - Motorradfahrerin leicht verletzt

Siegen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Mercedes die Sandstraße von Siegen in Richtung Weidenau. Er beabsichtigte nach links in den Sieghütter Hauptweg einzubiegen und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er eine 26-jährige Motorradfahrerin, die sich mit ihrer Kawasaki links neben dem Mercedes befand. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt. Gesamtsachschaden 6000,- Euro

