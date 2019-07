Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Tram D Haltestelle in Kehl

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Samstag an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen den 35-jährigen Franzosen bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Offenburg wegen Diebstahl. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell