Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Heckklappe eines Anhängers fiel auf die Straße

Kreuztal (OT Eichen) (ots)

Am Samstag, 13.07.2019, gegen 08:55 Uhr, fuhr ein schwarzer SUV mit einem Anhänger auf der Hagener Straße in Kreuztal in Richtung Krombach. Im Eichen verlor der Anhänger die Heckklappe, die auf die Fahrbahn fiel. Ein nachfolgender Pkw konnte nicht ausweichen und fuhr darüber.

Frage:

Wer vermisst seit dem 13.07.2019 die Heckklappe seines verzinkten Heinemann-Anhängers? Diese kann beim Verkehrskommissariat in Kreuztal abgeholt werden.

Hinweise nimmt der Sachbearbeiter unter 02732-909-5311 entgegen

