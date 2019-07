Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrer beim Abbiegen übersehen- schwer verletzt

Netphen-Irmgarteichen (ots)

Am Sonntagnachmittag(14.07.2019) ist es in Netphen-Irmgarteichen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Nach ersten Ermittlungen bog eine 42-jährige Renaultfahrerin von der Dillenburger Straße auf die Koblenzer Straße ab. Dabei übersah sie einen 35-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer krachte gegen den Renault und stürzte. Rettungskräfte verbrachten den schwer verletzten Radfahrer, der zum Glück von seinem Fahrradhelm vor noch schlimmeren Folgen geschützt wurde, in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell