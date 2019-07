Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Papiercontainer angezündet

Hilchenbach-Helberhausen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag(14.07.2019) ist es in Hilchenbach-Helberhausen zum Brand eines Papiercontainers gekommen. Unbekannte zündeten in der Straße Unterm Wäldchen Papier in einem Papiercontainer an. Zeugen hatten Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Diese konnte den Brand löschen. Gebäudeschaden entstand nicht. Brandspezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 1 unter 0271-7099-0 zu melden.

