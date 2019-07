Polizei Hagen

POL-HA: Werkezeuge aus Transportern gestohlen

Hagen (ots)

Am Montag und Dienstag wurden der Polizei Hagen insgesamt drei Transporter-Aufbrüche gemeldet. In der Brandenburger Straße sah ein 21-jähriger Zeuge Dienstagnacht gegen 2.30 Uhr drei Männer, die Werkzeugkoffer aus einem Fiat Ducato entwendeten. Nachdem einer der Täter den Zeugen bemerkte, flohen die Männer mit einem blauen Opel Kombi. Einer der Flüchtigen wird wie folgt beschrieben: 170 cm groß, Glatze, kurze Sportkleidung. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 1.300 Euro.

In der Gneisenaustraße ist zudem in der Zeit zwischen Samstag, 06. Juni, 15 Uhr, und Montag, 08. Juli, 7.00 Uhr, in einen Citroen Jumper eingebrochen worden. Der oder die Täter klauten aus dem Firmenfahrzeug ebenfalls Werkezeuge im Wert von rund 1.200 Euro. Eine Schlagbohrmaschine fehlte außerdem in einem Mercedes Sprinter, der in der Zeit zwischen dem 4. Juli ab 16.30 Uhr und 08. Juli, 7.30 Uhr an der Bredelle/Feithstraße parkte. Neben Hebelmarken an der Schiebetür hatte das Fahrzeug eine eingeschlagene Scheibe.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, prüft die Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten sich unter 02331 - 986-2066 zu melden.

