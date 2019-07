Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub in Dötdterstaße

Hagen (ots)

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in der Dödterstraße ein versuchter Raubüberfall auf einen 57-Jährigen. Der Mann war gegen 00:25 Uhr als Zeitungsausträger unterwegs, als ihn eine Gruppe junger Männer bedrängten und nach Geld fragten. Als er angab, keines dabei zu haben, schlugen ihn zwei der Täter mit Fäusten gegen Kopf und Oberkörper. Anschließend flohen die Angreifer, alle 170-175 cm groß, von schmächtiger Statur und dunkel gekleidet, in Richtung Innenstadt. Später fiel dem Opfer auf, dass ihm ein Schneidezahn fehlte und seine Brille beschädigt war. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

