Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: BAB 6 Wattenheim/Kaiserslautern - Unfall mit Personenschaden und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Wattenheim/Kaiserslautern (ots)

Am 21.05.2019 um 08:23 Uhr ereignete sich auf der BAB 6, Richtungsfahrbahn Mannheim, wenige Meter nach der Anschlussstelle Wattenheim ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Vermutlich durch Aquaplaning als Folge des starken Regens kollidierte die Unfallverursacherin mit dem neben ihr fahrenden Personenkraftwagen einer 46-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Kreis Bad Dürkheim. Diese verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals im Grünbereich. Die Fahrzeugführerin verletzte sich leicht am Kopf, an dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Unfallverursacherin, eine junge Frau, hielt zunächst an und stieg aus. Kurze Zeit später setzte sie jedoch ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Bei dem Tatfahrzeug handelte es sich um einen Volkswagen, vermutlich Typ Golf, in der Farbe Schwarz. Das Fahrzeug stammte aus dem Zulassungsbezirk Kaiserslautern.

