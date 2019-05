Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Pkw gestohlen

Bad Dürkheim (ots)

In Bad Dürkheim, Ortsteil Grethen, wurde in der Straße Im Haseneck, am Montag, 20.05.2019, in der Zeit von 09:30 - 10:00 Uhr, ein roter BMW 316i Kombi, Baujahr 1993, entwendet. Laut Zeugenaussagen wurde das Fahrzeug offenbar auf einen roten Abschleppwagen mit Städtekennung LU, weiteres zurzeit nicht bekannt, aufgeladen und mitgenommen. Vermutlich fuhr der Abschleppwagen anschließend weiter über die B 37 in Richtung Ludwigshafen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

