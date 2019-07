POL-HA: Navigationsgerät aus BMW in Hohenlimburg gestohlen

Polizei Hagen

Zwischen Sonntagabend, 19:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:40 Uhr, demontierten unbekannte Täter Fahrzeugteile aus einem BMW, der in der Haardtstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und gelangten so in den Wagen. Sie demontierten nicht nur das Navigationsgerät mit dazugehöriger Steuereinheit, sondern auch das Sportlenkrad. Der Beutewert liegt bei etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

