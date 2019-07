Polizei Hagen

POL-HA: Mit gefälschtem Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen (ots)

Am 08.07.2019, 23:00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen VW Golf auf der Eckeseyer Straße. Der 26-jährige Fahrer wirkte nervös. Tests bestätigten eine geringe Menge Alkohol in der Atemluft sowie den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Mann musste auf der Polizeiwache Innenstadt eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Bei sich führte er zwei Führerscheine verschiedener Staaten, die Fälschungsmerkmale aufwiesen. Die Dokumente stellte die Polizei sicher. Bei dem Mann fand sich auch eine verdächtige Substanz, die noch näher untersucht werden muss. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte.

