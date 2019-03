Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Sprinter aufgebrochen und Rucksack gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Montag, kurz vor 12 Uhr, brach ein bislang Unbekannter die Fahrertür eines Mercedes Sprinters auf, der in der Tullastraße geparkt war. Aus dem Fahrzeug stahl er einen Rucksack, in dem sich eine Geldbörse mit Bargeld, persönlichen Dokumenten und EC-Karten sowie Handy-Zubehör und Schuhe befanden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ein Zeuge konnte den Täter bei der Tat beobachten und beschrieb diesen wie folgt:

ca. 1,80 m groß, normale Figur, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke. Der Unbekannte führte ein grünes Mountainbike mit sich.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

