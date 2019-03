Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Lenkrad-Diebstähle aus BMW - Polizei sucht Zeugen!

Ladenburg (ots)

In der Nacht zum Montag wurden in der Jahnstraße, in der Scheffelstraße und in der Bahnhofstraße die Lenkräder aus drei BMWs fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Der bislang unbekannte Täter schlug an den zwei Autos in der Bahnhof- und Scheffelstraße jeweils eine Scheibe ein und gelangte so ins Fahrzeuginnere. Wie der Unbekannte den BMW in der Jahnstraße öffnete, ist bislang unklar. Der geschädigte Autohalter hatte gegen 4:10 Uhr die Alarmanlage seines Fahrzeugs wahrgenommen, konnte aber zunächst nichts Verdächtiges feststellen. Erst als er am Morgen in sein Auto einstieg, bemerkte er den Diebstahl des Lenkrades. Die Gesamtschadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen.

Zeugen, die zwischen Sonntag, 20 Uhr bis Montag, 9:40 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

