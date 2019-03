Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gegen geparktes Fahrzeug geprallt und auf weiteres Auto geschoben

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Fast 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Eppelheim. Eine 27-jährige Frau war kurz nach 7 Uhr mit ihrem Fiat in der Rudolf-Wild-Straße in Richtung Stückerweg unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache geriet sie dabei zu weit nach rechts und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW und schob diesen auf einen weiteren Fiat. Anschließend drehte sich das Fahrzeug der jungen Frau um 180 Grad und kam mitten auf der Straße zum Stehen. Die 27-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Der Fiat der 27-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, da nicht auszuschließen war, dass sie unter dem Einfluss zuvor eingenommener Medikamente stand. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

