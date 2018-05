POL-DU: Meiderich: Mit Auto Mann angefahren oder Bierflasche auf Scheibe zerschlagen?

Duisburg (ots) - Hat ein 31 Jahre alter Kioskbesitzer einen Mann mit seinem Auto angefahren oder hat der Unkannte eine Bierflasche auf den Wagen des 31-Jährigen zerschlagen? Mit dieser Frage beschäftigten sich von Zeugen alarmierte Polizisten am Donnerstagabend (3. Mai) gegen 23 Uhr auf der Horststraße. Ein lautstarker Streit um Ruhe auf der Straße war einer handfesten Schlägerei zwischen dem Kioskbesitzer und einem bislang Unbekannten voran gegangen. Als der Unbekannte anschließend in Richtung Stahlstraße wegging, folgte der 31-Jährige ihm mit seinem Wagen. Zeugen berichten, der Autofahrer hätte den Fußgänger angefahren. Dieser wiederum behauptet, sein Kontrahent hätte eine Bierflasche auf seiner Windschutzscheibe zerschlagen. Fragen konnten die Polizisten den anderen Mann nicht, denn dieser hatte sich bereits aus dem Staub gemacht. Die Beamten stellten den Renault und den Führerschein des Kioskbesitzers wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs sicher. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unbekannten sowie weitere Zeugen. Hinweise werden unter 0203 280-0 entgegen genommen.

