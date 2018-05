POL-DU: Hochfeld: Mit gestohlenem Wagen Unfall gebaut

Duisburg (ots) - Zeugen haben am Donnerstag (3. Mai) gegen 12:40 Uhr auf einem Parkplatz an der Hochfeldstraße beobachtet, wie zwei Männer mit einem blauen Honda mit Krefelder Kennzeichen gegen zwei geparkte Autos fuhren, ausstiegen und in Richtung Park wegrannten. Die alarmierte Streife fand heraus, dass der Honda als gestohlen gemeldet wurde. Die Polizei sucht jetzt die beiden rund 25 Jahre alten Flüchtigen: einer ist circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, dunkelhäutig, schlank und hat kurze schwarze Haare. Der Kleinere misst 1,70 Meter bis 1,75 Meter, hat einen Bart an den Seiten und trug eine Brille. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter 0203 280-0 entgegen.

