POL-DU: Meiderich: Parfümdieb randaliert in Zelle

Duisburg (ots) - Die Mitarbeiter eines Drogeriemarktes auf der Von-der-Mark-Straße hatten am Donnerstag (3. Mai) um 15 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie einen von zwei Parfümdieben im Laden festhielten. Die Streife nahm den 53-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, fest. In der Gewahrsamszelle randalierte der Mann und schlug mehrfach mit dem Kopf vor die Wand. Die Polizisten brachten den Alkoholisierten erst zur Behandlung in ein Krankenhaus und dann zum Selbstschutz in die geschlossene Abteilung einer Klinik.

