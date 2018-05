POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Falsche Polizisten tricksen Seniorin aus

Duisburg (ots) - Trickdiebe haben sich gestern (2. Mai) in Rumeln zunächst telefonisch als Polizisten ausgegeben und im Verlaufe des Abends (zwischen 21 und 1 Uhr) einer Seniorin Schmuck sowie Geld gestohlen. Die vermeintlichen Beamten mit dem Nachnamen Bach und Walter täuschten vor, Einbrecher gefasst zu haben. Bei den Tätern habe man eine Liste mit potentiellen weiteren Opfern, darunter auch der Name der 82-Jährigen, gefunden. Deswegen, so die falschen Kripo-Beamten, kämen sie vorbei, um ihre Wertsachen an einen sicheren Ort zu bringen. In der Zeit von 21 bis 1 Uhr erschienen dann abwechselnd ein Mann und eine Frau, die Geld und Schmuck der Seniorin an sich nahmen. Die Frau mit kurzen, blonden Haaren ist etwa 1,60 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Der Mann ist etwa 1,68 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Das zuständige Kriminalkommissariat 32 sucht Zeugen: Wer hat gestern Abend in Rumeln verdächtige Personen gesehen oder kann Angaben zu den falschen Polizisten und dem Fluchtauto machen? Hinweise bitte telefonisch an 0203 280 0.

Die Polizei bittet Senioren und ihre Angehörigen im gesamten Stadtgebiet besonders aufmerksam zu sein: Bitte wählen Sie bei verdächtigen Vorfällen immer die 110. Die Polizei sammelt niemals Wertgegenstände der Bürgerinnen und Bürger ein. Als Angehöriger und Familienmitglied empfehlen wir: Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern oder älteren Verwandten über die Gefahren, die von Trickdieben ausgehen können. Im Internet gibt es auf den Seiten www.polizei-beratung.de viele Hinweise, wie sich Senioren schützen können. Die beiden Broschüren "Sicher Leben" und "Sicher zu Hause" können Interessenten dort herunterladen.

Generell gilt:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und nutzen Sie Ihre Türsprechanlage. - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. - Wählen Sie beim geringsten Zweifel die 110.

