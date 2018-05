POL-DU: Neumühl: Demonstrationen rund um den Hohenzollernplatz

Duisburg (ots) - Am kommenden Samstag (5. Mai) sind rund um den Hohenzollernplatz mehrere Demonstrationen und Aufzüge angemeldet. Dadurch wird es für die Bevölkerung zwischen 11:00 und 18:00 Uhr zu Beeinträchtigungen kommen. Die Polizei wird mit mehreren Hundertschaften dafür sorgen, dass alle Versammlungsteilnehmer friedlich ihre Meinungen zum Ausdruck bringen können. Gegen Gewalt- oder Straftäter wird konsequent eingeschritten. Über die Stadt Duisburg hat die Polizei in den Veranstaltungsbereichen Halteverbote einrichten lassen. Der Samstag beginnt um 12:00 Uhr mit einem Aufzug unter dem Motto "Grenzenlos feministisch-Gegen Rechtsruck und Patriarchat". Etwa 200 Personen wollen von der Feuerwache Hamborn über die Duisburger Straße, Gartenstraße und Wiener Straße zum Stielmuspark ziehen. Um 13:00 Uhr beginnt das Bündnis Duisburg stellt sich quer seine Kundgebung "Gegen PEGIDA NRW" östlich des Hohenzollernplatzes an der Holtener Straße. Daneben versammelt sich die Initiative Duispunkt unter dem Motto "Für eine vielfältige, tolerante, solidarische Stadtgesellschaft". Die Veranstalter rechnen hier mit 200 - 300 Teilnehmern. Auf dem Hohenzollernplatz versammelt sich um 14:00 Uhr PEGIDA NRW mit dem Thema "Kandel ist kein Einzelfall". Die erwarteten 600 Teilnehmer planen ebenfalls einen Aufzug. Gegen 18:00 Uhr sollen dann alle Veranstaltungen zu Ende sein.

