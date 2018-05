POL-DU: Köln: Elektroeinrichtungen von drei Sportbooten gestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - In der Zeit von Dienstag (1. Mai) um 22:45 Uhr bis Mittwoch (2. Mai) gegen 2 Uhr haben Unbekannte Elektroeinrichtungen von drei stillliegende Sportbooten im Rheinauhafen Köln gestohlen. Die Diebe schnitten den NATO - Draht des Eingangstors zur Steganlage auf und gelangten durch die entstandene Lücke in den gesicherten Bereich der Anlage. An drei Motorbooten durchtrennten sie Kabel und stahlen Instrumententafeln sowie Steuereinrichtungen. Auch die Kabeleinrichtungen der Außenbootmotoren wurden durchgeknipst. Die Motoren nahmen die Diebe allerdings nicht mit und machten sich unbemerkt wieder aus dem Staub. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 0203 280-0 beim zentralen Kriminalitätskommissariat in Duisburg zu melden.

