POL-DU: Neudorf: Polizisten finden Diebe im Gebüsch

Duisburg (ots) - Polizisten sind am Donnerstag (3. Mai) gegen 17:30 Uhr zwei flüchtigen Ladendieben (28, 35) von der Kommandantenstraße zur Grabenstraße hinterhergerannt und fanden sie samt Beute versteckt in einem Gebüsch. Zuvor hatte ein Mitarbeiter (38) eines Supermarktes die Polizei alarmiert, weil das Duo Wodka gestohlen hat. Die alkoholisieren Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland, so dass die Beamten sie vorläufig festnahmen. Sie werden heute (4. Mai) im Rahmen des beschleunigten Verfahrens dem Richter vorgeführt.

