Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher ergreift die Flucht

Bocholt (ots)

Geld, Schmuck und ein Sparbuch hat ein Unbekannter am Dienstag bei einem Einbruch in Bocholt-Suderwick erbeutet. Der Täter war in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 08.15 Uhr mit Gewalt in ein Wohnhaus am Beekweg eingedrungen: Um hineinzugelangen, hatte er eine Terrassentür aufgehebelt. Zeugen überraschten ihn, als sie nach Hause zurückkehrten. Der Mann ergriff die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

