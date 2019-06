Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Spielekonsolen entwendet

Bocholt (ots)

Elektronische Geräte haben Unbekannte in der Nacht zum Montag aus einem Container in Bocholt gestohlen. Die Täter erbeuteten mehrere Spielekonsolen, ein Fernsehgerät und eine Musikanlage. Der unverschlossene Container befand sich auf einem im Außenbereich gelegenen Grundstück an der Winterswijker Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell