Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Bei Kollision leicht verletzt

Legden (ots)

Beim Abbiegen ist ein Lkw am Montag in Legden mit einem überholenden Pkw zusammengestoßen. Der 20-jährige Fahrer des Lastwagens war gegen 13.30 Uhr auf der B474 in Richtung Legden unterwegs. Als der Bramscher nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, kollidierte er mit dem Wagen eines 63-Jährigen. Dieser war gerade dabei gewesen, den Lkw zu überholen. Der Coesfelder erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 5.300 Euro.

