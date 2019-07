Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Frontalzusammenstoß: Autofahrerin leicht verletzt

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Donnerstagmorgen(11.07.2019) zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten gekommen. Nach ersten Ermittlungen fuhr eine 47-jährige Peugeotfahrerin auf der Achenbacher Straße talwärts in Richtung Siegen. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und stieß frontal mit dem Opel einer entgegenkommenden 26-Jährigen zusammen. Die Opelfahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften versorgt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

