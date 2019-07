Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch bei Fahrzeughändler - Polizei bittet um Hinweise

Wilnsdorf (ots)

In Wilden in der Bautenberger Straße ist in der Mittwochnacht(10.07.2019) bei einem Fahrzeughändler eingebrochen worden. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei schlug ein Unbekannter Täter die Scheibe zum Verkaufsraum ein. Von dort versuchte der Täter erfolglos in die verschlossene Fahrzeugwerkstatt zu gelangen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 5 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0271-7099-0.

