POL-PDLU: Speyer - Verkehrsüberwachung (22-0512)

Speyer (ots) - 05.12.2018, 07.00 - 08.30 Uhr Wegen der Baustelle auf der B 39 im Bereich der Anschlussstelle Dudenhofen wird der Feldweg, der vom Boligweg in Dudenhofen nach Speyer zur Heinrich-Heine Straße führt und insbesondere von Schülern und Schülerinnen auf ihrem Weg zur Schule genutzt wird, verstärkt zur Umgehung der Stauungen auf der B 39 durch Kraftfahrzeuge genutzt. Bei einer Verkehrsüberwachung am Mittwochmorgen wurden 15 Autofahrer beanstandet, die das dort bestehende Durchfahrtverbot nicht beachteten. Der überwiegende Teil der Autofahrer wendete bereits vor der Kontrollstelle auf Höhe der Vereine, nachdem sie die Kontrollmaßnahme erkannten. Der Fahrer eines BMW versank bei dem Wendemanöver mit der Antriebsachse im Matsch. Für etwa 15 Minuten blockierte er mit seinem Fahrzeug den Feldweg für andere Verkehrsteilnehmer und nahm den Auftrag der Polizei dahingehend wahr, dass keine weiteren PKW verbotswidrig diesen Weg nutzen konnten. Neben der Verwarnung wurde den Betroffenen die Weiterfahrt in die Ursprungsrichtung verwehrt. Wo es gefahrlos möglich war, mussten diese wenden und den Weg zurück fahren. Die eingesetzten Beamten wurden von einer Vielzahl Jugendlicher und Erwachsener Radfahrer und Fußgänger angesprochen, welche die Maßnahme ausdrücklich begrüßten. Die Kontrollen werden in den nächsten Tagen fortgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell