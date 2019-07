Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchter Einbruch in Feudingen

Bad Laasphe-Feudingen (ots)

In Feudingen ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag(11.07.2019) zu einem versuchten Einbruch gekommen. Im Hohler Weg machten sich Unbekannte gewaltsam an der Verglasung der Haustüre eines Einfamilienhauses zu schaffen, konnten diese jedoch nicht überwinden. Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0 entgegen.

