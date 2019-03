Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Ladung gestohlen

Achern (ots)

Die Pause eines LKW-Fahrers nutzen in der Nacht zum Freitag Unbekannte, um ihn um Teile seiner Ladung zu erleichtern. Der Mann hatte seinen Sattelzug gegen 22 Uhr am Donnerstagabend zur Pause auf dem Autobahnparkplatz Feldmatt abgestellt und legte sich im Führerhaus schlafen. Als er durch ein Wackeln gegen 2 Uhr am Freitagmorgen wach wurde, bemerkte er, dass die Planen seines Aufliegers aufgeschlitzt wurde und Teile der Ladung entwendet wurden. Die Höhe des Schadens und das genaue Diebesgut ließen sich noch nicht ermitteln. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

