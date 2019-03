Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim -Führerschein nach Unfallflucht beschlagnahmt

Ötigheim (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Kirchstraße am Donnerstagabend, gelang es den Beamten des Polizeireviers Rastatt, den offenbar Verantwortlichen zu ermitteln. Zwischen 19:30 Uhr und 21 Uhr beschädigte ein Audi-Fahrer beim Einparken einen dort abgestellten Toyota. Ohne sich um den Schaden von rund 3.000 Euro an dem anderen Auto zu kümmern, entfernte sich der Mann von der Unfallstelle und konnte wenig später ermittelt werden. Neben seinem eigenen Schaden von rund 2.500 Euro muss er sich nun mit der Beschlagnahme seines Führerscheines und einem Strafverfahren wegen Unfallflucht auseinandersetzen.

